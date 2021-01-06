好煮意：西班牙海鮮飯　自己整都唔難

咪以為煮西班牙海鮮飯好難，其實跟住Step by Step，都一樣煮到。（互聯網）

冬天來個港式煲仔飯，成個日暖晒，不過偶然也可以試試其他國家的熱辣辣米飯，cammyskitchen在社交平台教整西班牙海鮮飯。先爆香料理，加番茄碎炒至軟身。之後在鍋周邊放上肉腸片，加入米和浸軟的藏紅花炒勻，就可以倒雞湯和白酒不停炒煮，見到米粒開始軟身，就可以放入海鮮和配料，在鍋邊淋點橄欖油再放入焗爐，不怕烘烤時變焦變乾。看到蜆肉變熟打開殼就可以拿出來。建議吃時加點檸檬汁，熱辣辣吃，味道更香鮮。

材料：

米 2杯

雞湯 3杯

白酒 1/4杯

藏紅花 少許

蜆 2杯

西班牙香腸片 2條

紅椒條 適量

毛豆 適量

番茄碎 1個

紅葱頭粒 1個

洋葱粒 1個

蒜粒 4瓣

大蝦 2隻

油 適量

做法：

1.小量雞湯浸泡藏紅花。

2.燒熱油，爆香洋葱和紅葱頭、番茄碎炒至軟身。

3.將料頭放鍋中間，周邊加香腸片，中間倒入米、藏紅花連浸泡雞湯炒勻。

4.倒入雞湯、白酒煮約15分鐘。

5.放入蜆、毛豆、蝦肉，鍋邊淋橄欖油。

6.放紅椒條，擺入焗爐烤約10至15分鐘至蜆肉煮熟便成。