好煮意：西班牙海鮮飯 自己整都唔難
2021年01月06日 12:00
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咪以為煮西班牙海鮮飯好難，其實跟住Step by Step，都一樣煮到。（互聯網）
冬天來個港式煲仔飯，成個日暖晒，不過偶然也可以試試其他國家的熱辣辣米飯，cammyskitchen在社交平台教整西班牙海鮮飯。先爆香料理，加番茄碎炒至軟身。之後在鍋周邊放上肉腸片，加入米和浸軟的藏紅花炒勻，就可以倒雞湯和白酒不停炒煮，見到米粒開始軟身，就可以放入海鮮和配料，在鍋邊淋點橄欖油再放入焗爐，不怕烘烤時變焦變乾。看到蜆肉變熟打開殼就可以拿出來。建議吃時加點檸檬汁，熱辣辣吃，味道更香鮮。
材料：
米 2杯
雞湯 3杯
白酒 1/4杯
藏紅花 少許
蜆 2杯
西班牙香腸片 2條
紅椒條 適量
毛豆 適量
番茄碎 1個
紅葱頭粒 1個
洋葱粒 1個
蒜粒 4瓣
大蝦 2隻
油 適量
做法：
1.小量雞湯浸泡藏紅花。
2.燒熱油，爆香洋葱和紅葱頭、番茄碎炒至軟身。
3.將料頭放鍋中間，周邊加香腸片，中間倒入米、藏紅花連浸泡雞湯炒勻。
4.倒入雞湯、白酒煮約15分鐘。
5.放入蜆、毛豆、蝦肉，鍋邊淋橄欖油。
6.放紅椒條，擺入焗爐烤約10至15分鐘至蜆肉煮熟便成。