古董電話買到窮！無經濟壓力全因為咁！

電話是人們不可或缺的日常用品，隨着科技進步，傳統的舊式電話早已被新式電話及智能手機取代，但在古玩收藏家阿掘眼中，它們是非常值得保存的收藏品，為此更走訪世界各地，擴大社交圈子及搜羅各式各樣的珍藏。

古玩收藏家阿掘鍾情於歐洲文物，自購入第一部撥號電話後，就開始對電話的歷史產生濃厚興趣，被問到何謂搭錯線，阿掘笑言「在電話號碼出現之前，要先致電接線生，再用Switchboard接駁線路，一旦情況出現混亂，就有機會駁錯線，所以是名乎其實的搭錯線！」

阿掘收藏多部古董電話，包括美國掛牆式電話及近似HDMI插頭的意大利家居電話等等，而他最珍而重知的收藏，相信是放在櫥窗內的「愛立信」電話，做工十分精緻，不過在電話號碼出現後就加裝了撥號裝置，阿掘亦表示這類改裝電話只要有電源，仍能跟現時的手提電話互相通話。

阿掘更收藏了一部外號「艾菲爾鐵塔」的古董電話，估值6位數，電話以機底的電磁裝置發電，概念相當獨特，而另一部電話主要以木材製作而成，估值5位數，阿掘更笑言自己買電話沒有經濟壓力，全因他自己是單身寡佬，可以將所有資金投放於自己的收藏品上。最後他表示從外地運抵本港的木製電話，有機會受氣候影響而爆裂，將物件放陰涼乾爽位置有助維持收藏品的質數。