Pearl 62　飛快體驗

對於熱愛於海洋馳騁的豪客來說，擁有飛橋（Flybridge）的遊艇，不但方便觀光吹海風，更可享受到飛快的體驗，難怪各大遊艇品牌紛紛研發相關型號。像售價約1,500萬港元的豪華動力艇「Pearl 62」，船體設計由名師操刀，動力配置靈活，最高航速更達到33節，絕對可以用型到飛起來形容。

最高航速達33節

由英國著名遊艇品牌Pearl推出的「Pearl 62」，可謂亮點多多。先由外觀說起，珍珠白船身配以動態流線，予人活力充沛的感覺，原來是出自Dixon Yachts Design首席設計師Bill Dixon之手。內部裝潢則由世界知名的室內設計師Kelly Hoppen主理，特點是利用玻璃趟門分隔空間，有利採光之餘，也令室內空間看起來更為開揚。

動力配置方面，新船標準搭配兩台VOLVO IPS 950引擎，亦可選配兩台VOLVO IPS 1050，或兩台VOLVO IPS 1200引擎，最高航速會因應選擇而提升，分別為27節、31節及33節。至於以22節的巡航速度前進，可航行250海里。

船上空間布局巧妙

擁有寬敞的飛橋甲板是「Pearl 62」的一大特色，當中有酒吧和燒烤區，也設有休憩區，可以享受日光浴，船主亦可按需要把區內的軟篷頂轉為帶有天窗的硬頂篷。船首的主甲板為露天空間，鋪設了大型日光浴墊，供船上賓客曬太陽及休息。船尾甲板則為半開放式設計，擺放了梳化及可摺式餐枱，拉開玻璃趟門，即可進入船艙，內有客廳、廚房等。至於下層甲板包括一間雙人前艙房、兩間雙人客房（備有兩張單人床），以及一間擁有獨立出入口前往主甲板的主人套房，足夠容納8位客人留宿。船上還設有船員艙，可按需要改為艇庫。

一艘船長只有18.6米的快艇，卻有齊超級遊艇的基本配置，足以顯現出其完美的空間布局，難怪可獲得2020 World Yachts Trophies的Best Layout殊榮。

規格表

船長：18.61米（61英尺）

船寬：5.30米

吃水：1.59米

水箱容量：800升

燃油容量：2,750升

巡航速度：22節

最高航速：33節