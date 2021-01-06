許廷鏗社交網被Hack　「大波妹」帶挈吸1K粉絲

歌手許廷鏗早前在樂壇頒獎禮中首奪叱咤男歌手金獎，未知是否樹大招風，他昨晚在社交發文指其另一個社交網的帳號被黑客入侵，並將他的頭像換了「大胸妹」，還加插了一個土耳其國旗的圖案，他發文表示：「被hacked，點解要揀一張咁冇taste嘅相做profile，唔好再delete我啲post啦，打得好辛苦㗎救命，你邊度人啊？」不少紛絲留言以作安慰：「你post個有胸肌嘅相出嚟啦，等hacker知何謂叫靚。」

經過了一段時間，他再度發文表示：「各位我回來了。剛剛幾個小時經歷了2021的第1個失而復得。我以為會失去了我的Account。我剛才真的好慌亂，見住一張一張相片被消失，用心雕琢的文字慢慢不見。真的好心碎。我沒有誇張，雖然說是虛構網上平台，但原來當一件事你長年累月、苦心經營，真的會好揪心。想到還有大家的留言、dm、鼓勵。我就差點忍不住了。」

他表示謝謝替他擔心慰問的所有朋友家人，希望大家原諒他慌張得失常，他承諾會好好繼續為大家經營好大家的橋樑，有甚麼都可以隨時繼續在這裏分享交流：「2021請繼續指教，我係許廷鏗。」他成功奪回帳號主權後，粉絲人數竟然在短短一晚內，多了1千人追蹤。