係人都鬧！姚樂怡爆女主角得罪燈光師冇好下場

近年甚少喺幕前出現、專心湊女嘅姚樂怡，喺網上拍片分享喺娛樂圈唔可以得罪嘅三類幕後人員，包括化妝師、燈光師及PA（助理編導），佢大爆拍過一套劇，曾經有上位女演員恃住備受力捧，而得罪燈光師冇好下場！

佢話：「佢係人都鬧，得罪好多人，試過有場戲，佢要喺個盒拎件首飾出嚟啦，咁燈光師就好細心幫件首飾打燈，咁要影住女主角隻手慢慢拎首飾，咁就等耐少少，佢就同燈光師講，阿邊個呀，其實死物嚟㗎啫，唔需要打得佢咁靚，打得咁靚會唔會幫套劇提高收視，不如慳番啲時間打我打得靚啲仲好啦！嘩！全場Dead air呀！」之後幾場戲，佢都發現自己同其他人嘅皮膚都打得好靚，但係女主角就變到面如死灰！

佢又提到入行時都有得罪負責梳頭同化妝嘅同事，曾被「梳頭」整咗個扁平髮型，佢就覺得太扁想蓬鬆啲，最後搞到對方掟梳話：「我唔識得點幫你整！」然後就走咗去。另一次有化妝師不停手震，幫佢畫咗條「王小虎」眉，但佢冇即時表達不滿，自己入洗手間處理，邊抹眉邊講：「唔掂啦呢條王小虎眉，仲要高低，一定唔可以！」點知化妝師突然出現：「點呀？你唔鍾意條眉咩？」自此佢就會記住邊個「梳頭」同「化妝」最叻同唔叻，仲話：「個個（藝人）都係咁！」