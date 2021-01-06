Continental GT V8核心之作

3年多前賓利（Bentley）全新第3代Continental GT登場，憑藉全球首輛採用超塑成形技術（Super Formed Technology）製成的全鋁車身外殼、業界首創三面旋轉式中控面板（Bentley Rotating Display），以及水晶切割頭尾燈，掀起車壇熱話。當時打頭陣的是搭載超強動力心臟的W12車型，現在輪到被視為核心之作的V8車型接捧抵港，兼具澎湃性能與出色燃油效益。

550ps強勁馬力 駕乘舒適

全新Continental GT V8搭載4.0L雙渦輪增壓引擎，擁有550ps最大馬力及770Nm峰值扭力，由靜止加速至100km只需4秒完成，極速可達318km/h，同時兼顧到節能方面，在低負荷下僅需20毫秒便可將其中4個汽缸暫停運作，加上配備引擎Stop-Start啟停技術，減少不必要的油耗，成就逾800km滿油續航力。

除了車載先進的自我調整底盤及主動式全時四驅系統之外，還備有4種模式切換的賓利動態駕駛系統及電子助力轉向系統，帶來高速行駛時的機動性及穩定性。另一方面，在連續減震控制系統、前後中空輕量化防傾杆及三氣室空氣彈簧的輔助下，不單止動態操控性能出眾，連駕乘舒適度也一併提高。

規格表

車型：雙門四座位轎跑車

引擎：V8雙渦輪增壓

容積：3,996c.c.

最大馬力：550ps/6,000rpm

峰值扭力：770Nm/2,000~4,500rpm

傳動：八前速雙離合器波箱

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：4秒

極速：318km/h

車身體積：4,850×1,966×1,405mm