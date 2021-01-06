根嫂聲音曝光！熊家3父女攬住爆喊派洋蔥　網民熱討係邊個

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》尋日播出嘅一集，睇到網民眼濕濕，劇情講述熊心如（蘇韻姿飾）聽到一把跟媽媽聲音相似聲線，想搵出係邊個，可惜處處碰壁，大家姐熊尚善（滕麗名飾）和二姐熊若水（呂慧儀飾）加入，一齊到古董街搵線索，可惜都係冇功而返！

鏡頭一轉，金城安（周嘉洛飾）喺屋企家中搵到錄音機試播，冇諗到播出自己婆婆嘅聲音！3姊妹聽到後立即衝入房，父親熊樹根（劉丹飾）和叔叔熊樹仁（單立文飾）都哭成淚人，場面感動。根叔後悔後生時掛住工作忽略老婆，眾人攬埋一舊喊到豬頭，不過最強仍然係老戲骨劉丹，睇完觀眾個心都實晒。

唔少網友都被佢哋演出感動：「最後一幕3姐妹同根叔擁抱一起喊，真係好感動」、「睇到我都眼濕濕。」、「啟發了我要將媽咪把聲錄低」，網友都喺討論區追問到底邊個係根嫂？因為由《愛》第一集交代熊太已經過身，只有喺佢哋回憶中先會出現。

不過有心水清的網友找到第68集「根嫂」出現過一次，飾演嘅係特約演員，之後劇情都冇露面。至於尋晚回憶情節中，扮演根嫂嘅演員全都係側邊、背面，完全睇出容貌，最後演員名單中「佢」個名終於出現咗，原來就係係祝文君！

不過據監製林建祥稱根嫂一角未有定案：「祝文君只不過係替身，因為佢做過好多角色，但我哋暫時未有一想法去寫三姊妹嘅阿媽，所以暫時搵個替身做住先。」