否認係第三者！Angelababy稱曉明做黃先生

影星黃曉明於內地節目《乘風破浪的姐姐》第二季中擔任主持，與舊愛李菲兒同台，即時引起話題，情史被翻出，令當年有傳Angelababy疑介入的傳聞再度炒熱。

為此，Angelababy在微博發文以「黃先生」稱呼自己的丈夫，「當初我認識黃曉明的時候，他告訴我他是單身，直到李菲兒在雜採誌上給了我一個莫須有的稱呼。事後我第一時間問了黃先生，他告訴我他們已經分手了。前因後果就是如此簡單，這麼多年我不想解釋，一來覺得沒有必要，日子是給自己過的。二來也覺得這是黃先生和李菲兒的事情，要說也應是黃先生來向大家澄清。十年過去了，今天我選擇自己站出來，把前因後果說清楚。不因為別的，只是肩膀上的擔子太重，不太想再幫別人扛着這口鍋了。我知道欲加之罪何患無辭，也知道可能是節目噱頭、他人財路。但我在這件事情上，無法用平常心面對，這點小情緒，也請大家體諒。」不過，有網友指她在回應時以「黃先生」來稱呼丈夫，加上用詞表現冷淡，令2人夫妻關係再度引揣測。

另邊廂，黃曉明亦發文：「 如果大家關注的焦點繼續停留在這裏的話，首先會傷害我的家庭。其次這還傷害了所有對這個舞台無比尊重、付出無數汗水的姐姐們，她們在這裏要收穫的是關於她們自己的故事，而不是成為別人故事裏的陪襯。同時，這個話題也傷害了當事人，她擁有自己的生活，不該停留在這個話題裏。而對於我來說，這個舞台上的每一位姐姐都是值得尊重的，都應該受到公平的對待。」