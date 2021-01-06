Omotesando Koffee＆Koffee Mameya　體驗一對一咖啡訂製服務

Russell在日本長大，認為咖啡是一種個人化的生活風格，所以店內除了要為顧客製作一杯好的咖啡外，亦要重視顧客的咖啡需求。（胡振文攝）

【特約報道】咖啡和旅行都是不少香港人的生活「提神劑」，疫情期間不能到日本旅行，搜𨘋日式品牌店舖便成為了很多人的消閒活動。而在芸芸眾多的咖啡店中，要找一間品質有保證、環境舒適而又選擇多樣的實屬不易，日本知名咖啡店Omotesando Koffee繼灣仔分店後在尖沙咀K11 Musea開設了全球第9間分店，同時把咖啡豆專門店Koffee Mameya帶到香港，為顧客帶來多元且上乘的咖啡豆，並提供一對一的「咖啡高級訂製」服務 。

起源於日本東京表參道的Omotesando Koffee曾被《TimeOut》選為「東京最佳咖啡店」之一，吸引了大批外國咖啡控前來朝聖。2015年日本總店結業，直至2017年創辦人國友榮一 （Eiichi Kunitomo）在原址開設了Koffee Mameya，在這裏顧客能做的只有與咖啡師聊天選擇適合自己的咖啡、品咖啡和購買咖啡豆，讓顧客在簡約且舒適的環境中靜心的品嘗咖啡，感受更純粹的咖啡文化。

Koffee Mameya致力宣揚Home Brewing，旨在提升在家飲用咖啡的體驗感，針對不同烘焙程度、品種的咖啡豆和用家的沖泡工具給予最佳沖泡建議，包括研磨度、沖煮時間、沖煮流速等，附上咖啡粉樣本，一步步教客人沖製。

店舖風格以日系禪風為主調，布置簡約，配上木質桌椅，具有大自然的感覺，十分舒適。Koffee Mameya的方格Logo除了是店舖的標誌外，亦會印在產品和杯上，區分咖啡的烘焙程度。店內有一個咖啡豆方格盆，並配有相應的咖啡豆介紹方格表，咖啡櫃亦設計成中藥店「百子櫃」模樣，因應客人需求為他們「執豆」。

是次設於香港尖沙咀K11 Musea的Koffee Mameya是全球的第二間分店，與日本總店不同的是加設了座位，讓客人可以坐下細味咖啡。惟店內的座位有限，建議先在K11官網上預約。Omotesando Koffee & Koffee Mameya的負責人Russell指出店內除了想提供一杯好的咖啡、舒適的環境外，亦重視與顧客的溝通、了解他們的需求，希望給予對方滿意的咖啡體驗。

首席咖啡師Timmy表示香港分店的模式與日本一樣，豆款亦相同，店內具備不同的烘焙程度的咖啡豆，會因應客人的口味而作出介紹，希望他們了解更多不同的炒豆公司及種類。店內亦有很多香港少見的咖啡豆，例如其中一個品牌是來自日本福崗的Tokado Coffee，店東是第一届世界炒豆冠軍，品質有保證，而即使是深炒咖啡豆亦帶有水果味外不會有焦味，保留甜度與香氣，品牌極少出售到海外，Koffee Mameya可能是香港唯一一間引入了該品牌的咖啡店。除此之外亦有一些上等的藝技咖啡豆和最稀有的微型咖啡（micro-lot coffee）。

雖然Koffee Mameya只提供黑咖啡，但店舖外圍的Omotesando Koffee就有更多的選擇。例如最出名、最多人打卡的招牌飲品Iced Cappuccino，把濃縮咖啡（Espresso）、奶和冰混合打碎，形成奶泡狀態，在表面加上朱古力粉，自然形成泡泡狀，好看又好飲。特飲Summer Fizz，底層是柚子Tonic，表層是搖晃後帶泡的濃縮咖啡（Espresso），口感豐富。還有店內準備推出的新品Irish Coffee （愛爾蘭咖啡），選用了酸味不高但保留莓味的中深烘焙埃塞俄比亞咖啡豆、帶日本乾果和雲尼拿味的威士忌調製而成，兩者味道互相配合，加上表層的凍忌廉，喝下去時冷熱碰撞，形成了充滿變化的口感。

除了各款咖啡飲品外，亦有不同的食物提供，例如充滿日式風味的咖喱飯和輕食之選Egg Sando，以軟軟的玉子燒配上蛋黃芥末醬，令味道極為豐富。

Omotesando Koffee

地址：灣仔皇后大道東200號利東街G24-25號舖

營業時間：星期一至五 8:00am - 6:00pm；周末及公眾假期 9:00am - 7:00pm

查詢電話：2601 3323

地址：灣仔駱克道33號美國萬通大廈地下

營業時間：星期一至五 8:00am - 6:00pm；周末及公眾假期 9:00am - 7:00pm

電話：2690 0023

Omotesando Koffee & Koffee Mameya

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 Musea B217、B219

Omotesando Koffee

營業時間：星期一至五 8:00am - 6:00pm；周末及公眾假期 10:00am - 7:00pm

查詢電話：2854 2232

Koffee Mameya

營業時間：星期一至五 11:00am - 6:00pm；周末及公眾假期 12:00nn - 7:00pm