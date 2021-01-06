公開藝人衣帽間　冬天點着先最吸睛

天氣又再度轉涼，冬天比夏天可以有更多配襯服飾嘅方法，藝人都有唔少冬季穿搭衣裝嘅心得，就等一班型男索女同大家逐一分享！

陳家樂：「我冬天會鍾意着牛仔褸或者皮褸，因為只要簡單襯上一件白tee，已經可以帶出型格又唔會過時，我偶像碧咸都係成日咁着，呢個係我好喜歡嘅配搭。」

黃又南：「着衫Layer好重要，好多時候室內同室外嘅溫差好大，穿太多厚重衣服喺裏面嘅話會容易焗親，我試過，所以好清楚。有時候寧願着薄但質地好嘅好似茄士咩羊毛衫喺裏面，然後外面着大衣或者羽絨，咁入到室內就可以除外套。另外，冬天嘅衫一般色調比較深，可以着鮮色襪去調劑一下。」

胡定欣：「今個冬天都好寒冷，最鍾意着樽領衫，再加件大褸或着件皮褸，對我嚟講最重要護頸，所以成日會配搭條頸巾。」

胡杏兒：「冬天最鍾意配搭唔少得大褸同長Boots，因為保暖，着出嚟好有型同埋好容易襯，係冬天必備嘅衣着。」

陳山聰：「通常冬天我比較鍾意着黑色，而我衣櫃入面有90%嘅衫都係黑色嘅，而長Boot亦係冬天必備嘅，夏天好難着到，一有長Boot就別具冬天味道，所以一有機會我就會着。」山聰又指最愛上身穿樽領冷衫，但現時香港好難買到靚的男裝樽領衫，他謂：「好多品牌少入返嚟香港賣，可能香港天氣唔係咁凍，所以我一去日本或者其他地方旅行，都會入貨。」

吳業坤：「我服飾配襯係比較簡單樸素，我係個怕凍嘅人，冬天會以保暖為主，點都會着番件大褸嘅，厚、薄就視乎天氣再判斷，但大褸係好好遮蔽身材嘅『武器』，內面可能襯番針織嘅冷衫，因為想做啲層次，冷衫內面又可以着番件恤衫或打底衫；褲就襯番適合自己腳形嘅款式，再配番皮鞋或casual波鞋都得。」