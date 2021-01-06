李佳芯拍劇4個月元氣大傷　皮膚敏感靠中醫打救

由李佳芯、河國榮擔任主持的無綫新節目《狗狗診療所》在清水灣拍外景。今集嘉賓何雁詩和鄭俊弘特別帶來心愛毛孩來練習游水，何雁詩接受訪問時坦言2年後才計劃生BB，所以暫時視毛孩如己出，她表示：「佢叫恰恰，7歲啦，今次嚟想佢克服游水呢樣嘢，我哋之前喺屋企用吹氣水池，佢都好緊張唔敢游，今日有教練好好多！」

新婚不久的何雁詩坦言與鄭俊弘都有生BB計劃：「仲有好多嘢想做，我哋有共識，希望2年後先生，想生2個啦！依家未有小朋友，就當住佢哋（毛孩）係先啦，抱佢哋啲手勢都好似抱BB咁，掃吓佢頭同肚仔當練習，等過幾年有小朋友就容易上手。（覺得自己手勢有幾分？）都60分㗎！當打好個底，不過湊BB就會特別上心嘅！」

李佳芯早前有傳情變，被指搬離與男友陳炳銓的愛巢，不過陳炳銓日前現身時卻澄清2人一直有見面，間接粉碎分手傳聞。佳芯完成4個月拍劇工作後，便接手主持無綫新節目，佳芯稱：「呢個節目就輕鬆好多，當係拍完劇回吓氣，因為之前拍咗幾月，元氣大傷，搞到皮膚敏感，所以要休息吓睇中醫調理身體！（新計劃？）有一連串。（出新書？）多人問，可能會，但要儲吓料先。」佳芯在新節目與河國榮拍檔主持，她坦言在對方身上學到不少寵物知識，可幫朋友解答相關疑難。