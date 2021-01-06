晒性感重新振作　黎美言做生意：享受做Boss

歌手黎美言（Winkie）經歷喪弟之痛後，新一年重新振作，釋放隱藏了10多年的湯碗胸展示女人味，連日來網晒性感相，在接受東網訪問時表示：「想形象大革新，其實讀大學時着得仲少布，身為舞蹈員，着得性感係尊重呢個行業，入行時係想行韓國女圑性感形象，只係唔覺意行錯咗易入屋嘅可愛路線，加上嗰時要顧及其他成員，唔可以鍾意着乜就着乜。」Winkie感激自己開設的廣告公司專業圑體，為她精心炮製最愛的韓風女圑形象。

對於今次被指是「遲來的大解放」，她亦認同：「好似遲咗啲，但係我依家嘅年紀，先係啱啱綻放女人味嘅時間。」笑言多得疫情關係，令自己有機會留在家中食「好嘢」，令身材變得更完美，還自爆其胸部好波動：「我減肥一定先瘦胸，身材一時一樣，好跳動嘅。」由於任自己開辦的三間學校校長，所以「返學」時都會着得較莊重。問另一半可擔心女友被睇蝕？她稱懶理對方想法，覺得有靚女友應該感到自豪。

現已升呢為商界女強人的Winkie揚言不會放棄演藝事業，但會想辦法提升自己：「舊時做跳唱歌係事業，依家係興趣，我都好享受做Boss，做生意先搵到錢。」