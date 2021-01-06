劉威煌戥許廷鏗奪男金開心：好難㗎！

歌手劉威煌今晚舉行網上音樂會，他透露正準備4月在麥花臣開一場實體騷：「依家疫情未知到時環境點，1,600張票已賣晒，自己梗係想做一場full house，好似gathering咁，不過我都book定4日，最差就會分2場做，其實得一半觀眾唔enjoy、唔好玩，如果都唔得就惟有延期啦！」他希望疫情盡快過去，大家能安全又安心去享受演唱會，笑言不趕住開，怕有演唱會群組！

他旗下經營3間珍珠奶茶店，在疫境下生意頂得住，每個月他個人也有4萬收入，他更計劃5月再開第4間店：「之前有申請抗疫基金，唔係大集團，只有好少錢，但自己冇炒過一個員工，新店同商場合作，租金睇吓可唔可以便宜啲，裝修都係靠熟朋友。（點解疫市開店咁冒險？）都係一樣嘅，貴租係博，平租都係博，以前貴租可能要賣1,000杯，依家賣400杯都夠做，冇分別，旺做差做都係咁。」第一屆《超級巨聲》出身的他，表示好戥首奪叱咤男歌手金獎的許廷鏗開心，他說：「佢好叻仔，今年係第11年，好proud of佢喺音樂上咁有方向及諗法，希望佢繼續加油，佢講嗰句好好，話多謝聽眾，仲有人肯聽音樂，係好難㗎！難到爆！」