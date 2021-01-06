曾被網絡欺凌致抑鬱 谷婭溦講義氣不離不棄星夢

內地長大的星夢歌手谷婭溦為來港發展不惜與父親反目，卻事如願違一出歌即慘遭負評，飽受網絡欺凌的她更患上抑鬱症，甚至一度想過尋死，惟當時父親得病，為照顧病父激發她生存意志，事業更愈戰愈勇，終推出首隻大碟，守得雲開見月明！

谷婭溦於2014年離鄉別井從內地來港，現在將推出首張個人專輯，但等待背後有無數的辛酸，她在2016年推出處女歌《安守本分》，卻引來負面抨擊：「啲網友用粗口鬧我點解要嚟香港、廣東話咁差唔返大陸，連我祖宗18代都鬧埋。」

首炮新歌便出師不利，自嘲隨即「失業」的她面對人生低潮，豈料雪上加霜，其父同年患病，雙重打擊下她一度患上抑鬱症，甚至有自殺的念頭。她說：「當時唔止想放棄事業，仲想放棄自己，我甚至乎覺得自己唔應該活喺呢個世界上，有諗過做傻事。（有同親友傾訴？）當你真係想去自殺，就唔會同任何人講，最親嘅人都唔知。」

當時她回北京照顧病父，但意外地修補父女關係：「以前我同爸爸講嘢唔到兩、三句就嘈，佢唔鍾意我嚟香港發展，但佢都為咗我讓步。喺佢病嘅期間，我先醒悟從來冇做過一件令父母滿意嘅事。」最終她決定向醫生求助，經歷近1年的治療已完全康復。

現在她將心思全放在音樂上，曾被批歌如其人「安守本分」的她，縱使近年有其他唱片公司向她招手，但也選擇繼續留守：「我係講義氣嘅人，始終初初開始嚟香港，係Herman（何哲圖）帶我入公司。我對佢心存感恩，希望有機會報答幫過我嘅人。」

場地：Meet 1 Meet Party Room