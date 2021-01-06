22歲嘅藤乃葵最近被挑選為開運七美人之一，希望佢可以為大家帶來好運！（互聯網）

所謂一命二運三風水，一個人運氣強的話做事真係無往而不利，行行吓街都可以會執到錢。點樣增強運氣呢？我就話唔到畀大家知，但係就可以介紹個開運巨乳妹畀大家認識，佢就係藤乃葵喇！

極高品質

師傅教落，識女仔除咗要揀個夾得嚟嘅，樣靚身材好亦好重要，但最重要都係揀個成日都笑嘅女仔，如果佢成日都愁眉苦臉面，咁就想行運都幾難啦！照咁睇嚟，難怪藤乃葵獲選為開運美人喇！

今年22歲嘅佢五官端正，着時裝便服夠甜美青春，着傳統和服又夠端莊斯文，兼帶幾分文青秀氣。除咗樣子吸引，身材更加誘人，肌膚嫩白，質素相當好，胴體凹凸有致，而且帶健美感，仲有一對碩大且堅挺嘅I Cup巨乳，除咗外形渾圓飽滿之外，表面仲隱約透現青筋，絕對係極高品質嘅青筋波呀！

氣勢強勁

葵妹以寫真女優登場只有短短半年，由踏足寫真界以來，發展相當順利，除咗頻密出席攝影會賣弄激凸身材，令班龍友個個都舉機喪拍，並推出首隻寫真DVD作品《w.a.l.k!》，而且去到宮古島拍攝，可見出版商對佢相當有信心。之後，出版商表示已經計劃為阿妹推出第二部作品，今次更加會去到家鄉金澤拍攝。

除咗喺寫真路上發展理想，參與選美活動亦氣勢極強，早前佢喺「淺草百美人」中，唔單止獲得「粹美獎」，仲被挑選為「開運七美人」其中之一，希望事業運強勁嘅葵妹，亦可以為大家喺新一年帶來好運啦！

藤乃葵經常同班姊妹一齊出席水着攝影會，從其社交網中就可以睇到相關嘅照片，大家想欣賞葵妹勁爆嘅身材，以及佢同姊妹們拍攝嘅性感寫真，可以多啲Click入去睇！

Profile

年齡：22歲

身高：5呎2吋

三圍：39I-25-34