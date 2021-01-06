【唔敢諗攞獎】賴慰玲感滿足　視演員為終身職業

藝人賴慰玲（Winki）向來演技不俗，於劇集《反黑路人甲》演社團大家姐一角，表現相當壓場，另方面與拍檔張振朗歡喜冤家形象亦擦出火花，深得觀眾喜愛，結果首度打入《萬千星輝頒獎典禮2020》的「最受歡迎電視女角色」及「最佳女配角」候選之列。

回想當日揭曉入圍名單，當宣布她有份角逐女配時，現場歡呼聲不斷，Winki表示意想不到，再加上身邊「你值得攞、好想你攞」聲音不斷，更令她感動到眼濕濕。對於奪獎呼聲高，她卻嫌虛表示：「我覺得雪妮姐呼聲都好大，佢亦都係我一個好尊敬嘅前輩，佢得獎我都非常之恭喜！（你個角色好多人討論！）上年我主要出咗呢套大迴響嘅劇，都算係有一啲收穫，好似大家再睇多咗我一啲，成個劇我都好鍾意，所以好想攞埋『最佳劇集』！（有冇野心想攞獎？）我唔能夠預計嘅嘢，唔敢抱太大期望，好期待呢1個party，期待其他朋友喺台上面攞獎，對於自己唔敢諗太多。（有壓力？）唔敢期望太大，平常心去面對，結果係點都容易啲去接受。（勝算幾多？）都係一半半，10幾個對手，有人睇好已經當贏咗！」更指拍攝時振朗不時從旁協助，故希望對方也能於頒獎禮有所收穫。

入行幾年終獲得提名機會，Winki坦言儲到一定程度經驗才有提名屬好事，即使最後「捧蛋」也不會灰心，還會賽後檢討，提醒自己要更加努力，更指慶幸幾年來均遇上好劇本，讓她有不少發揮機會：「你畀我一直演落去就已經好滿足，永遠都當自己係學生，繼續搵進步嘅空間！（女演員結咗婚冇咩發展空間？）一個演員唔同嘅人生階段，其實應該伴隨佢角色嘅進步，我唔會再拍得番《女人俱樂部》，紮條辮要好大勇氣，咪等於隨住個人嘅經驗向前行緊，我好單純，有戲做就做，冇就過好自己生活，演員係我一生嘅職業，你要我退休唔得，冇得做我諗我會死得，好在另一半都畀好大自由度，會幫我分擔。」