日本人品茶叫茶道，插花叫花道，而一種利用弓與箭，通過射中箭靶嘅一系列動作嚟鍛煉身心嘅武道，就叫做弓道。只係喺情色字典中嘅弓道卻係香艷無比，皆因當中嘅弓（Bow），並非可以射箭嘅弓，而係另有暗示，同時亦魅力非凡。

口舌招尤

為免畀人話低俗，有時一啲性愛玩意，會用上一啲好難明嘅稱號，好似「Bow Catting」咁就連外國人都未必知道佢係乜嘢意思。原來佢係解做口愛，皆因提供口舌服侍時以彎腰呢個好似弓一樣嘅動作嚟進行，而「Catting」喺情色俚語中亦有口愛嘅意思。

話說回來，根據美國性學家Alfred Kinsey喺1948年著作嘅《男性性行為》（Sexual Behavior in the Human Male）中稱，有百分之二點七嘅男士，聲稱曾成功為自己進行口愛，只係可信性卻一直存疑。

高難度體位

性愛體位有好多種，其中有一招叫「Bow」，被性學專家稱為難度相當高，男女雙方嘅配合度更係超高，究竟係點玩法呢？男女面對面坐喺床上，女方將雙腳擘開，而其中一隻腳搭喺男伴嘅肩上，與此同時男伴亦擘大對腳，然後進行活塞運動。由於呢個動作本嚟已有一定難度，而喺活動期間男女可輪流郁動，故此被稱做配合度超高嘅體位。

原始魅力

美國四仔界有好唔同類型嘅脫星，有啲以身材取勝，亦有憑熟女魅力上位，而呢位喺2015年以19歲之齡出道，於德國柏林出生嘅Matilda Bow，則以濃密毛髮嘅原始魅力而深得四仔迷嘅歡心。出道初期，佢同其他脫星一樣以白虎妹形象登場，配合玲瓏浮凸嘅身材，希望能夠吸引到四仔迷嘅注意，可惜事與願違。因此佢喺2015年10月推出嘅作品《Petite & Hairy: Small Yet Furious》中，改以毛女形象示人，結果獲得好評如潮，從此佢就以呢種原始味道征戰四仔界至今。

清純味道

講起弓，不得不提由日本AV片廠Ideapocket喺2012年3月推出嘅《弓道部物語》，事關演出嘅女優就係後嚟以癡女聞名嘅二宮沙樹。呢套作品以清純味道為賣點，而當時嘅沙樹嘅外形真係純過蒸餾水。1985年4月10日出生嘅佢，身高158cm，三圍33C-24-34，2004年12月以Max-A專屬女優身份出道，及後過檔Alice Japan發展，2011年改變形象由純情少女變成肉慾癡女，幾乎所有重口味演出都試過，轉型後人氣大升，直至2015年便淡出AV界。