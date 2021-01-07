爆戰衣勁性感　龔嘉欣熱爆視后：放鬆晒！

藝人龔嘉欣入行13年，一套《香港愛情故事》將其人氣推高，加上在《殺手》中「唔錫身」演出，令她於即將舉行的台慶頒獎禮鋒芒畢露，外界推測是視后大熱之選！談到刻下心情，她說：「之前會緊張啲嘅，依家反而放鬆晒，冇咩壓力。呢次提名最開心係得到觀眾嘅認同，大家睇住我由小妹妹開始成長進步。其實邊個得獎，我都會咁開心，位位演員都付出咗好多，唔想比較。」

談到頒獎禮當晚衣着，她大賣關子：「會令人眼前一亮嘅，不過知當晚好凍，我件衫冇地方黐到暖貼呀！（諗定謝詞？）冇！淨係唔想自己好似4年前攞『最佳女配角』喊都咁肉酸，朋友話根本聽唔到我講乜！我今年31歲，感覺唔同咗，如果嗰晚我冇獎，都會私底下致電答謝一路以嚟幫過自己嘅人。」

《殺》劇中的她化身打女搞到一身傷，至今仍要做物理治療，但「有付出就有收穫」，結果換來視后提名。她坦言：「身邊好多朋友鬧我，做咩要咁博？都係一份工啫！佢哋根本唔明白我真心鍾意演戲。睇番啲演出片段，好似衝去撞車頭蓋咁，我都好驚，但冇後悔，再來一次嘅話，我可以打好啲。（想再做打女？）冇問題！但可唔可以畀多啲衫我着？可以墊嘢，唔好淨係得Bra Top撼石屎地。」

驀然回首，她自覺星途「好彩」：「因為入行後不斷拍劇，就係咁樣累積到經驗，反而係我攞咗最佳女配角後，明白大家對我嘅期望會高咗，我就驚點樣再可以突破自己，不過好快就過咗呢個心理關口。」

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