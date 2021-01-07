是日星玄

【是日通勝】（一點居士）

庚子年十一月二十四乙卯水滿日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、下午7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時

宜：嫁娶、移居、拜師

忌：動土、栽種、修井

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、3、4、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊

人緣佳，容易吸引異性目光，工作也受惠。

金牛

進行金錢交易時易被人佔便宜，小心為上！

雙子

發展事業是好，但不要忽略伴侶的感受啊！

巨蟹

工作上主動爭取佳績，可望得到長輩提攜。

獅子

對工作充滿幹勁，但待人接物要保持謙遜。

處女

交友要謹慎一點，否則有機會惹上爛桃花。

天秤

單身者別躲在家，多接觸別人才有望拍拖。

天蠍

工作時切忌偷懶，以免大意犯錯被人舉報。

人馬

管好自己，別多管閒事了，否則會惹麻煩。

山羊

財不可以露眼，處事宜低調，以免惹人妒忌。

水瓶

事業出現變數，應冷靜，急於擺平易出錯！

雙魚

有偏財運，投資方面可考慮刀仔鋸大樹！

【生肖運程】

相沖生肖：雞（52歲）

旺弱指數

（升）馬 桃花旺

（降）雞 健康弱

鼠

心態上要保持專注，有助提升工作運勢。

牛

整體運勢下降，若心浮氣躁，情況只會更糟！

虎

財運不錯，努力工作，有望得到理想回報。

兔

生活順暢，事業運與愛情運皆有所上升。

龍

多出席應酬場合，可獲得有利事業的消息。

蛇

人氣佳，得到伴侶與同事的支持，事事順利。

馬

愛情運向好，約會前悉心打扮，可提升魅力。

羊

求財要敢於嘗試，遇上疑惑必須問個明白。

猴

爭勝心強，卻感孤單，要提高警覺防受騙。

雞

是日沖煞，健康運一般，宜好好控制脾氣。

狗

貪字得個貧，凡事斤斤計較只會招來損失。

豬

對另一半要多表達關心，抱怨太多冇好處。