東方日報C2：與林峯成大熱　王浩信遭張振朗截擊帝位危危乎

《萬千星輝頒獎典禮2020》將於本月10日舉行，視帝、視后戰況比「開戰」時激烈，王浩信及林峯依然是大熱，不過浩信面對林峯直呼「好驚」！而連播5劇的張振朗忽然殺出，後勁凌厲，新劇中「宅男」角色討好，隨時跑出鍊贏兩位師兄。視后方面，龔嘉欣連日來於活動中出力「拉票」，但談到爭獎心情，她直言由緊張變成放鬆。

王浩信是近年無綫台慶劇台柱，今屆再憑人氣劇集《踩過界II》「盲俠」一角競逐視帝，雖然《使徒行者3》的「爆Seed」林峯獲網民齊呼要助他打破提名16次皆「捧蛋」的宿命，但正當浩信都表示師兄林峯走勢強勁，直呼面對他「好驚」之際，其好兄弟張振朗最近亦愈戰愈勇，連續5劇《機場特警》、《反黑路人甲》、《使徒3》、《踩II》及《堅離地愛堅離地》播出，每套角色均大有發揮，憑《反》劇「高彬」一角爭視帝的他，連裸跑都肯，有力狙擊兩位師兄。

自認演出更準繩

浩信日前接受專訪，坦言《踩II》角色難度高，說到得獎信心，他謙稱不敢多想：「每年都唔知，所以都係唔好諗好啲，盲俠個角色唔易做，又要演盲，又有法庭戲，對白又多又快，而且套劇好有驚喜，我睇嘅時候都喊咗好多次。」3年前曾奪視帝的他再憑「盲俠」角逐，他自認於細節處理上更準繩：「覺得自己有進步，諗法同掌控得更好。」說到競爭，他指當中很多都是大熱人選，但論到林峯，他則說：「林峯好強勁，係師兄，識英雄重英雄，交畀觀眾處理，每年都希望係百花齊放。（網民話無綫欠林峯一個視帝？）驚㗎！咁佢係好睇嘅！」

對於「最佳劇集」，他自言很難揀，明顯較偏心《反》劇：「兩套劇唔知點分，我希望畀《反黑》，因為《踩過界》已經攞過，《反黑》入面每個兄弟姊妹都好出色，喜劇要喺觀眾心目中有少少位置唔容易，如果喺頒獎禮有獎就更難，係一個突破。」

振朗被揭「黑歷史」

至於多年來與浩信並肩作戰的振朗今次要與多位前輩爭獎，之前他坦言睇好黎耀祥，不過昨日於《堅》劇活動上，他多次為自己主唱主題曲賣廣告，當記者重提參加新秀往事，想不到他煞有介事：「依家係生銹，唔好再提呢啲黑歷史啦！當年造型同唱功都好得人驚，輸係有原因嘅，大家忘記佢，千祈唔好搵嚟睇。」更表示寧願台慶冇獎，都不願參加新秀的片段再被瘋傳。

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