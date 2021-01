憑英國真人騷節目《The Only Way Is Essex》成功上位的英國巨胸模特兒Frankie Sims,近期與多位真人騷女星一樣成為「脫英者」,在英國封城前離開當地遠赴杜拜慶祝新年。而她日前已急不及待於社交網站上載靚相「打卡」!

照片中24歲的她身穿火紅色的內衣及浴袍在遊艇上大擺甫士宣傳內衣品牌向fans展示完美身材,她留言說:「讓我們一齊躺在陽光底下並互相熱溶個心」引得一眾fans留言狂讚她美麗又火辣,更有fans稱她是「紅衣女神」!