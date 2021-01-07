Pokémon LUVA Pureair Lamp便攜空氣清新機 幫你消毒空氣兼打氣

【營業資訊】百老滙關注你的健康！推出 Pokémon LUVA Pureair Lamp 便攜空氣清新機，掛帶設計可掛在衣杆上消毒衣物。

Pokémon 造型消毒用品，為你打打氣精靈可愛嘅 PIKACHU 明⽩你响⼀片流感狂潮中，好驚會呼吸到病菌，所以化⾝ Luva Pureair Lamp寶可夢特別版空氣清新機，等你⼀呼⼀吸都唔會有害。

介紹番：PIKACHU Luva Pureair Lamp 寶可夢特別版空氣清新機，以專利認證技術釋放等離子靜電， 抑制空氣中嘅病毒、細菌及病菌。你可以掛佢响車廂、BB手推車，或office張枱，就可以幫手淨化周邊空氣，預防病菌侵襲；仲不妨掛响衣櫃入面，順便消毒衣物及去除異味，⼀舉多得！

機⾝細細，功能多多：

•專利認證技術有效抑制空氣中嘅病毒、細菌及病菌

• 釋放等離子靜電，有效去除 PM 2.5

• 可懸掛衣櫃內，消毒衣物及除臭

• ⽩⾊夜燈功能，⿊夜中給你⼀點光

• 約 10 小時使用時間

• 韓國製造

建議零售價︰HK$ 1,580