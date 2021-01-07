IB攻略：2021考試變動，更易還是更難？

2021 IB科目的變動為數學和英文，First Teaching在2019年，2021年5月就是正式第一次考試，不少IB學生和家長都非常緊張，始終最新的考試制度沒有過往考題參考，加上新冠肺炎仍然嚴重，香港學校經常停課，網上教學進度落後，究竟IB學生應該如何準備呢？

IB數學的變動

IB數學由舊有的IB Math Studies, SL 和HL，改為了兩科，分別命名為IB Math AI和IB Math AA。IB考試會有不少考試內容變動，但實情是IB考試內容刪減為多，這對老師和IB學生來說無疑是好消息。例如，2021年的IB Math 沒有了過往最難的Paper 3 Option Paper。這個考卷本身有4個Topic，是IB學生稱之為死亡之卷，因為程度媲美大學數學，就算IB學校老師也未必懂得教。好消息是2021年同學不用再受Paper 3之苦，所以總體來說，IB數學是容易了。值得一提的是，如果學生有意升讀科學、工程或數學有關的科目，一定要選擇Higher Level程度的數學。始終IB數學容易了，Standard Level的學生可能不被名牌大學認可。

IB英文的變動

IB語文的課程設計真值得一讚，因為IBO官方會因應世界和營商環境而改動，因為新冠肺炎的情況和AI盛行之下，IBO認為背誦的能力對於IB學生未來發展未必是需要強烈着重的地方，所以他們決定在第一語言科目（Language A）方面，例如 Language and Literature，2021年的考試刪除了Paper 2的考核，所以同學毋須要再背誦一些文學作品的內容。但是對於文筆的Language Studies則會加重，用意是引導IB學生更加懂得欣賞文學，而非着意背誦，因而減低IB學生的創作力和思考。

總的來說，IB課程的新改變對IB學生來說是更容易和更輕鬆的轉變，雖然變相競爭會大了，不過幸好IB考試國際化，考生不是只有香港學生，不用自己人打自己人，還有來自英國美國和其他外國學生。如果香港學生的IB成績可以總體提升，絕對可以來年破IB滿分狀元的紀錄。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣