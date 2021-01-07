國會暴動　眾星留言回應「美國隊長」：我欲語無言

美國總統特朗普（Donald Trump）支持者攻入國會山莊及大肆破壞，震驚全國！一眾名人紅星包括美國饒舌天后Cardi B、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、等均有於社交網站留言回應事件。

出名「反侵」的Cardi B留言說：「究竟啲國民警衛隊喺邊？」並呼籲當地的fans安全起見要留在家中，更暗諷示威者是野獸。而男星艾斯頓古查（Ashton Kutcher）亦有留言：「支持權力嘅和平過渡！！！咁先係愛國者！」此外，「美國隊長」基斯伊雲斯就留言：「我欲語無言。」而真人騷家族Kardashian成員Khloé Kardashian亦有上載示威者進入國會搗亂的照片並留言：「白人特權嘅縮影！真係令人不安！令我反胃！」至於女歌手Pink就表示華盛頓發生的事情令人羞恥，並形容是美國悲傷之日。

另有些紅星包括「變形俠醫」麥克韋化奴（Mark Ruffalo）、女星莎朗史東（Sharon Stone）將矛頭指向特朗普，希望將他進行彈劾。