投入3D筆立體創作　展現藝術新一面

由中、小學生以 3D 筆創作的十件立體藝術品，由即日起至四月六日於上環站及西灣河站的「港鐵‧藝術」展覽中展出。(客戶提供)

【營業資訊】相比起在紙上作畫，使用立體打印筆(簡稱3D筆)繪製立體藝術品更具創意及挑戰性。一班本地中、小學生運用了他們在繪畫及模型製作方面的天賦，靈巧地以3D筆創作一批立體藝術品，由即日起至4月6日於上環站及西灣河站的「港鐵‧藝術」展覽中展出。

這次展出的藝術品由學生們一手包辦，他們來自伊斯蘭鮑伯濤紀念小學、裘錦秋中學(元朗)、樂善堂梁黃蕙芳紀念學校、世界龍岡學校黃耀南小學、救世軍韋理夫人紀念學校、路德會沙崙學校及元朗官立小學(根據學校英文名稱排列)。作品題材多元化，學生們的創作靈感來自日常的學校生活、天馬行空幻想的怪獸樂園甚至著名畫家梵高。

港鐵公司公司事務總監蔡少綿小姐表示：「3D筆立體藝術創作要求腦部及手部的高度協調。我十分欣賞學生們創意非凡，製作出不少生動有趣的作品。由於學校受疫情影響而停課，令他們製作的時間減少。我希望大家在欣賞藝術品的同時，應嘉許學生們靈活變通及勇於克服挑戰的精神。」

港鐵公司的「港鐵‧藝術」計劃旨在與世界各地的藝術家合作，將作品融入不同車站的展覽場地，讓藝術家一展才華，並推廣公共藝術欣賞，有興趣參與計劃的藝術家及機構，可致電港鐵熱綫 或把建議書提交予港鐵公司。

港鐵熱綫：2881 8888

網址：www.mtr.com.hk