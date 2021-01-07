善用香料和口味偏濃的東南亞菜素來深得港人歡迎，近日有唔少東南亞風新餐廳登場，部分菜更是本地少見，讓大家味蕾「出走」，游走東南亞嘗個夠。

高汁韓烤歎熟成肉

上月中旬在尖沙咀大型商場內開設的韓式高級燒肉店「雪下覓炙」，秉承品牌以頂級食材料理、待客服務和環境裝潢的DNA，配以一室古高麗的環境裝潢，讓大家可以置身其中，品嘗餐廳主打的多國產的牛肉與美食，必試餐廳自家「乾式熟成」的牛肉，推仲「黑毛和牛座布團（金級）」，美國極黑和牛為日本和牛與美國安格斯牛的混合品種，金級代表肉質為M9與A3相同的高品質，而座布團指的是下肩胛翼板肉，油花分布恰到好處，肉質柔軟，口感猶如吞拿魚，顏色粉嫩、霜降紋路細緻，炙火烤得焦香軟嫩，吃得過癮。此外，還有以獨特鑽石形切割的雪花韓式牛肋骨、美國特級T骨扒等，以及多款傳統韓式家庭菜，好似韓式燜太刀魚，別富風味。

創意人氣泰有特色

來自泰國曼谷的人氣餐廳Lady Nara，於上月底在尖沙咀開業，一室以典雅綠與粉紅設計而成，除供應一些總店的特色菜如芝士肉醬粟米片、菠蘿牛肉他他配甜酸蛋黃醬、軟殼蟹和牛漢堡配薯條、香脆粟米牛油果沙律及蟹肉長通粉等；還有香港店限定菜式，全以海鮮為主，包括招牌冬蔭龍蝦湯配蒜蓉包、龍蝦冬蔭意粉、香茅燒雞等。此外，香港店亦設計了特色甜品及田園野餐主題下午茶套餐，其中備受女生喜歡的玫瑰奶茶流心蛋糕、玫瑰泰奶茶及荔枝玫瑰蝶豆花茶等，鮮艷顏色背後盡是熱帶風味。餐廳為慶祝新店開業，於藤造鞦韆旁計劃提供兩款免費明信片，讓客人即場填寫，並由餐廳代為寄出，藉此向愛人或親友傳遞心意。

集四地美食

剛於中環開幕的J.A.M，以亞洲美食市集為主題，餐廳菜式劃分4個部分，，Mamalee Market提供韓式家常熱食，Moi Moi供應正宗越南經典菜式，SiFu則是創意粵式點心，Uncle Quek提供新加坡美食，客人可按個人喜好來選擇，無論是地道小食、家鄉風味又或是創意美食都有，可以一次過品嘗4地特色。

升級街頭小食

於屯門開設的現代泰菜餐廳Bamboo Thai，就以升級版的地道小食作主角，地道菜式配上優質的食材，即時令味道升級，如淋上酸汁的超立體火山排骨、泰式虎蝦檳榔葉包、泰式蛋咖喱炒原隻肉蟹和泰式火車頭和牛炒飯等，另外還有素食版本如Impossible Meat製作的生菜包、椰香青咖喱肉丸等，連素食人士都有得揀。

特色船河湯河

每次去泰國，總會品嘗地道的泰式船河或湯河，將軍澳開業的A HAYA就提供不同口味配搭的麵食，有些是更餐廳全新創作的特色設計，當中包括龍蝦湯河、冬䕃公海南雞湯河、滷水無骨豬手湯河和雜錦船河等，吃完一碗熱辣辣的麵條，再來一口泰式街頭椰子雪糕、杧果白糯米飯、椰汁西米糕或千層糕，相當滿足。

菲律賓Fusion菜

灣仔的Holy Gaw以少見的菲律賓菜式作主角，主廚將當地的平民美食加以改良，如MOO Salpicao就以椰菜花碎代替傳統蒜蓉炒飯，Gaw's Carbonara用炸豬皮、雞肝和蛋醬來煮醬汁，Meatball Bolognese的豬肉丸每日新鮮手打， Piggy 'Crispy Pork Saut' 內有豬皮、豬頸肉、蘆筍配流心煎蛋。另外還有當地流行的Ice-cream Sandwich，有牛油果和芋頭味選擇。