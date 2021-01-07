真正的環保　Lafuma Pumori Jacket

【營業資訊】作為一家環保公司，Lafuma於2018年使用新開發的 Goratex Paclite再生面料。其輕盈柔軟的手感外殼面料可適用於香港4季。（外套重量低於500g．極輕方便收納。）其無PFC防水塗層首次用於歐洲Goretex面料生產。Lafuma已經與Goretex合作，成為生產這種防水和環保織物的先驅。(PFC被證明是一種不能分解之物質，影響人類和野生動物的健康。）（防水性：28000mm//透氣（RET 9）和抗風/／II Bluesignand OEKO- TEX認證） 它的內膽由100%歐洲灰鴨絨(70/30)製成，羽絨逢鬆度：650，在冬季或您的旅行中可以提供足夠的溫暖保護。

擁有90年歷史，來自法國的經典戶外登山品牌Lafuma已經進駐MOKO新世紀廣場4樓。大量登山鞋、背囊、GORE-TEX防水透氣外套及Fleece外套，為你帶嚟暖笠笠嘅冬天，仲有露營必備嘅戶外單品，快啲黎MOKO選購啦！

地址：太子新世紀廣場4樓441號鋪

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電話：23886915