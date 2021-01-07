日本大熱「AIYX」穿搭法　顯高又顯瘦！

日本大熱的「AIYX穿搭法則」教你根據身形配出合適穿搭。穿對了，視覺上會更高高挑和纖細。（互聯網）

正所謂「人靠衣裝、佛靠金裝」，一個人的氣質、形象非常取決於他們的裝扮。除此之外，一個人的衣着亦能夠修飾身材上的缺點，將人從視覺上拉長、變瘦。相信大家都有體驗過一件明明別人穿起來很好看的衣服，但自己穿起來卻效果不似預期吧？其實是它的剪裁與你的身材比例夾唔到，日本流行的「AIYX」穿搭法則教你按自己的身材比例，挑選相應剪裁的服飾配襯，線條感滿分，讓你從此隱藏肉肉冇難度！

AIYX身形分類

要利用服裝令自己「增高」、「瘦身」，就要先知道自己身材上的優勢和劣勢，揚長避短。所以在挑選合適剪裁的衣服前，先看看AIYX 4種身材的比例特徵，了解自己屬於哪一種身材吧！

A形身材特點：上身瘦，下身偏肥。

I形身材特點：上下身都瘦削，整體有垂直細長的感覺。

Y形身材特點：上身偏肥、寬厚，下身偏瘦。

X形身材特點：上下身都偏肥，整體看起來很寬大。

A形身材穿搭技巧

屬身材A的人士上身可以選擇較貼身或者合身的衣服，突出上身纖瘦的優點。短身且修身款的上衣亦是一個選擇。而下身則要選擇較寬鬆的衣物，巧妙的遮蓋較肥的下半身，例如選擇A字形長裙，看上去會顯得更高挑。同樣剪裁的還有修身形的A字連身裙等。

I形身材穿搭技巧

屬身形I的人士雖然身材纖瘦、高挑，但整體欠缺線條感。因此上身建議選擇較寬鬆或橫間衣物，再搭配緊身的下身衣物，例如一字形長裙，利用細長的身材特點之餘，更可增加一些玲瓏浮凸效果。

Y形身材穿搭技巧

身材Y人士與身材A人士的穿搭技巧正正相反，應以寬鬆的上身衣物遮蓋上身的肉肉，再以較緊身的下身衣物突出修長雙腿，例如貼身牛仔褲，這樣看起來便會層次感十足又線條利落。

X形身材穿搭技巧

身材X的由於上下身都偏肥，可以透過強調腰部的線條增加輪廓感。上下身都可以選擇較寬鬆的衣物，但在腰間不妨加上一點小心思，例如加上一條腰帶，藉此提高腰線，達到拉長雙腿的視覺效果。