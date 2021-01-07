周末市集　雲集本地人氣手作人

如果大家有留意，近年來每逢周末各大小商場或機構都會舉辦唔少手作市集或墟市讓大家參加，嚟緊嘅周末於D2 Place ONE及饒宗頤文化館就一同舉行了「創意香港‧手作市場」，由LIFE MART主辦、譚仔三哥全力支持，最重要是，雲集了逾100個攤位及一班人氣KOL、 Youtubers及本地插畫家到場，屆時更會舉辦多項會場限定活動。

大會邀請了多位人氣KOL製作限定聯乘產品，並於會場發售或免費派發，包括「東尼電機」及「DDE」繪製的精美 T-shirt、「Yodare口水仔」及「馬姐」繪製的Totebag、 「十萬個激嬲女友的理由」及「Johnee」文件夾，及「傭仔日記Maid's diary」襟章等，聯乘產品盈利均全數捐予慈善機構。

場內除有唔少手作攤檔外，還有扭蛋區及遊戲區等，仲可以即場印Tee及Tote Bag服務；消費更送十萬個激嬲女友的理由與Johnee設計嘅A5 Folder（產品盈利全數捐予慈善機構）等，有得玩又有禮物拎又可以乘機做善事添！

活動詳情：

日期：1月9至10日（星期六至日）

時間：下午1時至8時

地點：D2 Place ONE（荔枝角長義街 9號 D2 Place ONE 2樓The Space、饒宗頤文化館（荔枝角青山公路葵涌段 800號）