7地音樂人聯手　張敬軒自家音樂品牌出超級大碟

歌手張敬軒今日推出全新大碟，過去一年疫情肆虐，他希望過藉着這音樂療傷鎮痛，讓大家承得下Darkness，迎得上即將到來的Brightness。碟內收錄11首廣東歌、6首國語歌，合共17首作品的「超級大碟」，全程由他親自監修。

專輯連結世界各地包括：香港、台北、吉隆坡、首爾、洛杉磯、北京及上海7地的音樂人與樂手聯手打造，好多都是樂壇頂尖的幕後班底。

軒仔揀選了4四首求學時期的啟蒙之選，包括林憶蓮《誘惑的街》、楊鈺瑩《故事》、萬芳《愛，禁不起考驗》及娃娃《飄洋過海來看你》，他說：「佢哋令我知道如果要用國語歌講故事，應該係用咁嘅模式。」

早前他透露獲老闆讓他成立自家音樂品牌，是次推出的大碟便是由他主理的全新音樂品牌「FITTO Records」製作的首張專輯。「FITTO」是一個精準表達某個年代的品牌，是他正式成為歌手前，於廣州茶座式卡拉OK中攝取廣東歌養份的主要來源。

作為品牌的Director，除了主理自己的音樂作品，亦會以個人品味和觸覺，尋找有潛力的新人，履行黃霑先生寫給他《Blessing》的一句歌詞︰「要緊記幸福是我們俗世先驅遺蔭」希望借一個帶動，換來感動。