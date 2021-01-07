玩測謊機！黎耀祥龔嘉欣口講想拎視帝后　實情係？

黎耀祥與龔嘉欣齊齊拍片為星期日舉行的台慶頒禮拉票。2人先重演劇集《殺手》殮房一幕，嘉欣伏在他的胸口上難捨難離，重演亦相當入戲，但祥仔突然「復活」彈起笑說：「你啲戲都幾得喎，真係幾真心。」

隨後2人以測謊機進行真心話大測試遊戲，若然講大話會被電擊，祥仔問嘉欣覺得「視后」最大對手是誰﹖她說：「肯定係李佳芯。（想《殺手》攞「最佳劇集」定自己攞《視后》﹖）梗係自己攞視后啦，仲要同你一齊攞添。（恨唔恨攞視后？）恨、恨。」答想攞視后的嘉欣突然被電表示她在講大話，祥仔笑說：「原來你唔恨攞視后，你個人真係謙厚。」

嘉欣問祥仔可希望4奪視帝﹖他笑說：「恨。（《殺手》如果陳豪攞視帝會唔會唔開心？）梗係會唔開心，自己都話恨攞視帝囉。」話口未完祥仔被電到彈起，嘉欣笑說：「即係陳豪攞你都唔會唔開心囉。」

嘉欣又問到可睇好她奪視后﹖祥仔笑說：「梗係睇好啦，非你莫屬，一定係你攞視后，直情係大熱人選。」他再被測謊機電擊，嘉欣笑說：「原來你講大話」他則解釋說：「部機壞架。」尾聲嘉欣又講到曾經恨攞視后，但感覺很快已過，現在反而享受獲觀眾認同的滿足感。