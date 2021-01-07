陳健安第1次做面部倒模死過翻生：鼻孔都封住

寰亞歌手陳健安（On仔）乘勢推出第2張個人專輯，今次最大的挑戰是在最後拍攝唱片封套，On仔說：「今次張唱片嘅封套設計概念好特別，呢個我先賣個關子，但其中最大挑戰係需要為我塊面造倒模。我要躺在一張類似手術椅嘅長椅上，幸好首先為耳朵造模，畀機會我適應一下，可以學習用口含住幼小吸管呼吸，不過之後就要為整個面部倒模，面具造型師事前已經聲明，有啲人若有幽閉恐懼症嘅話，會因為咁而受驚甚至情緒崩潰，好彩只係封閉10分鐘。」

On仔躺在長椅上，造模師將粉紅色泥槳倒在他臉上，連鼻孔亦慢慢被封，而他只能含着兩條幼小吸管，一邊呼吸一邊發出哼聲，10分鐘左右後造模師宣布1 take OK不需重造，他才放下心頭大石，大呼有死過翻生感覺。

他説：「剛才真係有啲驚，好彩有同事陪我傾偈又有音樂聽。以前完全冇咁嘅經驗，最接近嘅感覺應該係之前做面部護理療程，雖然成個過程塊面都涼浸浸，但因為鼻孔都封住，所以我剛才真係有恐懼感，心跳有加速，特別係鼻孔被封住之後，驚冇辦法呼吸，有接近死亡嘅感覺，不過依家我重生啦，死過翻生。Yeah！」