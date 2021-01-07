天冷疫情　長者少活動行動不便

冬天氣溫低，加上疫情，令有飯後散步習慣的長者，都怕晚上吹風，寧願留在家。脊醫發現求診的長者，部分本來行動自如，但現在要倚靠拐杖走路，有伯伯甚至要坐輪椅出入，提醒長者，就算避疫減少外出，也要在家裏走動，做一些輕量伸展運動。

鍛煉肌肉 增強關節活動能力

這位85歲伯伯，年輕時從事建築業，做勞動工作經常引致拉傷扭傷，但通常忍痛不理會。他初來看症時，是發覺雙腳麻痹，從X光片可見腰椎滑脫，腰椎最尾一節向前移超過三成，勞損嚴重，軟骨扁的程度亦厲害，基本上難以處理，加上他有骨質疏鬆問題，不宜太大力拉動關節，治療方針是拉鬆少少關節位，令麻痹不那麼明顯，使腳力不致太差，提醒他多行公園散步，知道他喜歡游水，也宜多游以鍛煉肌肉，增強關節活動能力，不致腳力乏力容易跌倒。

經常呆坐 致雙腳愈來愈幼

他有多個子女孫兒，以往每日都有人陪他打麻雀，打完去食下午茶陪伴散步，他也會獨自去游水；不過，疫情關係，老人家死亡風險高，子女們怕自己返工出街多帶有病毒傳染他，都減少回老家帶他外出吃飯，亦不想他到街上散步，加上泳池關閉，許多時都是呆坐看電視。雖然子女有提議在家中走來走去，但他當耳邊風好少理，弄致雙腳愈來愈幼，行路愈來愈差。

長者回復肌肉 非常困難

他再來覆診時要坐輪椅，發覺雙腳明顯幼了兩、三成，基本上，長者要回復肌肉是比較困難，除了繼續脊骨神經科治療，也安排了健身教練協助做密集式的治療，鍛煉核心肌肉以撐起腰肢，可以有力走路。另外，審視他的飲食習慣，增加當中的蛋白質量，使飲食均衡幫助肌肉回復。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家