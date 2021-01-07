寸阮小儀似小露寶　葛民輝玩暗戀愛情重傷

阮小儀於香港開電視新節目《小儀與13型男》中，會跟13位不同類型的型男約會，其中一集嘉賓便是「長情型」葛民輝（阿葛），女方更以80年代造型上陣，當問到小儀是否阿葛的約會對象？他抵死地說：「體形係問題嚟，出街嗰陣，弊喇！點解自己拖咗個小露寶出街咁！」

小儀與葛民輝「約會」，首先重遊葛民輝成長舊地，期間葛民輝更大爆讀書時的暗戀對象，他笑說：「因為讀書太叻，好快就溫晒書，冇嘢做咪『瘟』女，嗰時我做班長，有個女同學，老師話佢體弱多病，需要多加照顧，我就開始暗戀佢，但有一日佢送咗個汽水蓋畀我，上面寫住三藩市，同我講話要移民！自嗰次情傷後，覺得自己唔應該喺世上談戀愛，係要等啲女嚟『戀』我。」

跟葛民輝牽手約會，小儀大叫難得，表示第一次近距離觸及對方，她謂：「識佢咁耐，第一次同佢咁近，拖佢手感覺好親切。其實自己讀大學時都幾喜歡軟硬，不過佢哋當中，我會鍾意Jan（林海峰），因為公子啲、靚仔啲，但亦好喜歡葛民輝嘅親切。」

到感情觀，葛民輝表示自己是一個好保守及傳統的男仔，他說：「我嘅戀愛歷程唔順利㗎，有時以為自己睇得通，但人係會變，往往一段關係都會有好多考驗，要懂得去遷就對方。」