「朱古力」聯名NB997H　大玩簡約格調

美國運動品牌New Balance於1990年正式推出的經典鞋款997，出自鞋履設計師Steven Smith之手，採用麖皮及尼龍網料製作，中底部分搭載ENCAP及C-CAP雙緩震系統，並於鞋領加入熱塑膠彈性穩定片，亦刪除990、995及996的鞋舌布章，改為直接將「New Balance」及「Made in USA」字樣繡於鞋舌上，其後登場的998及999亦一直源用此細節設計。兩年前，New Balance就將當下潮流界推崇的機能美學加載到這款於90年代誕生的997之上，從而演變出次世代進化型號997H，並火速邀請日本潮流名所UNITED ARROWS、蘇格蘭超級聯賽球隊Celtic Football Club及美國人氣帽牌New Era聯名合作，為這位「9系」最新成員助興。

是次，本地潮流服飾品牌:CHOCOOLATE亦再度與New Balance攜手合作帶來矚目聯名系列，推出融入兩牌標誌性元素打造的997H鞋款。鞋款設計沿用997H的絨面革及網布製成，鞋領熱塑膠彈性穩定片則換上合成皮革，並配上海軍藍及淺灰色演繹。同時為了讓鞋身重量更符合現代鞋履的輕量化追求，今回997H中底用上GCEVA輕量物料取代原有的ENCAP及C-CAP雙緩震系統，經典形象與舒適腳感並存。與此同時，今回聯名系列亦有推出連帽衞衣、圓領衞衣及運動長褲合共3款服飾單品，更採用兩大品牌標誌及「997H」字樣點綴，配上呼應鞋款設計的海軍藍及經典灰色，營造出與別不同的簡約格調（1月8日推出）。