長瀨麻美　天后來「潮」

本不乏開業逾20年嘅老字號AV廠，好似Alice Japan、h.m.p等等，而後者更加係風光一時，孕育過唔少天后級女優，包括蒼井空、明日花綺羅同埋癡女天后蓮實Kurea。雖然家陣廠方喺發掘新人方面弱咗啲，但好識得招攬具實力嘅女優加盟，好似潮吹小天后長瀨麻美就係佢哋代表人物。

現年28歲嘅佢，樣貌娟秀，睇落斯斯文文，姊系感覺相當出眾，身材仲要係「頂瓜瓜」添，咁係咩瓜先？之唔係大木瓜囉！佢胸前對G奶大到好似兩對大木瓜，軟彈適中，加上身形纖薄，條蛇腰相當纖幼，真係忍死唔少男人！

床戲七情上面

好多AV廠喺宣傳時，經常標榜女優係「XXX藝能人」，但實情係佢哋只係拍過一部寫真碟咁大把，唔似得麻美咁貨真價實。原來佢早喺2009年出道拍寫真，當時藝名係水谷彩也加，2012年先改用現時藝名，兩年後更投身AV界。好多人都大讚阿妹嘅演出投入，每次同男優肉搏都七情上面，叫聲響亮，高潮一刻仲會爆發散射型潮吹，噴到成張床都濕晒！

早排，麻美停產，搞到好多粉絲囉囉攣，怕佢會好似2019年咁宣告引退，幸好最近見番佢喺社交網宣傳新作，又為所屬東家擔任年末視頻節目嘉賓，似乎又再活躍起嚟，大家可放下心頭大石。

長瀨麻美

年齡：28歲

身高：5呎2吋

三圍：35-24-35