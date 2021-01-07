好色女波士　夜夜開OT

經典鹹片《鹹濕波士蕩秘書》未睇過都應該聽過吧！假如主角換成鹹濕女波士，又會有乜嘢故事發生呢？原來美國四仔有唔少相關作品，仲會物色超正脫星嚟孭飛，正如今次介紹嘅3套作品，片中嘅女波士都非常進取，勢要令大家晚晚瞓唔着，興奮到天光！

深夜自娛

身為波士要統領全公司，壓力真係好大㗎！由21 Sextury製作嘅《FantASStic DP #48》，講述巨乳女波士晚晚都獨自開OT，原來佢會趁公司冇人之際，偷睇四仔嚟減壓，點知某個晚上有兩個健碩男同事未走，仲目擊佢自娛嘅過程添！為咗懲罰佢哋咁八卦，女波士要佢哋幫自己減壓，連場激戰隨即展開！女波士由Tina Kay飾演，仲有兩個人氣脫星Ani BlackFox同Helena Valentine粉墨登場，梗係要支持啦！

偷食秘密

有時幾欣賞美國四仔嘅片名，簡單又直接，正如Deeper推出嘅新作《Boss》，一睇就知內容大概講乜。影片由人氣脫星Kayden Kross自導自演，仲搵嚟Gabbie Carter、Kenna James、Kayden Kross等著名脫星助陣。內容講述飾演女強人嘅Kayden懷疑公司拍檔兼丈夫偷食，於是安排性感女秘書勾引佢嚟搜證，勢估唔到對方早就同秘書搭上，令搜證行動失敗，仲自己墮入埋偷食陷阱……正當賤男丈夫以為一切盡在掌握之際，卻出現峰迴路轉嘅結局。

商界女神

女波士呢個題材之所以喺美國四仔界歷久不衰，主因係可以滿足觀眾嘅性幻想，呢套由MYLF出品嘅《She's the Boss #2》，就係一個好例子。影片由Lauren Phillips孭飛，講述飾演鹹濕女波士嘅佢，不但係商界女神，仲非常好性，結果有人意圖以身體嚟換取上位機會。不過，做得波士又點會咁易被人睇穿，至於佢暗中有乜盤算，就留番畀大家慢慢睇。