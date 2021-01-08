是日星玄

【是日通勝】（一點居士）

庚子年十一月二十五丙辰土平日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：會友、飾牆、平塗

忌：詞訟、鑽孔、作灶

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：2、3、5、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊

人逢喜事精神爽，事業發展也會受惠。

金牛

人緣佳，可望於交際場合認識新朋友。

雙子

有財來財去之象，謹記防人之心不可無。

巨蟹

事業運不俗，大膽嘗試將可突破悶局。

獅子

處事宜冷靜，幫助別人也要量力而為。

處女

工作運平平，處事宜穩打穩紮，勿急進。

天秤

財運稍遜，作大手筆投資前要審時度勢。

天蠍

人氣上升，身邊將出現熱心助人的朋友。

人馬

易感疲憊，小心體力透支，宜好好休息。

山羊

愛情運一般，宜一個人獨處，可免麻煩。

水瓶

心思縝密，能與同事和睦相處，有利工作。

雙魚

中午過後運氣好轉，努力工作將有着數。

【生肖運程】

相沖生肖：狗（51歲）

旺弱指數

（升）鼠 桃花旺

（降）狗 人緣弱

鼠

感情升溫，但約會開支大，切勿亂花費。

牛

工作時要按部就班，太急進會很易出錯。

虎

職場上加強親和力，有助提升事業運。

兔

求財要坐言起行，不要再紙上談兵了。

龍

謀事要腳踏實地，量力而為，勿盲目跟風。

蛇

財運一般，為免損失，長輩的話值得參考。

馬

相嗌唔好口，跟伴侶相處時要多加忍讓。

羊

相信同事的能力，才可發揮團隊合作精神。

猴

幫人是好，但切勿強出頭，以免招來損失。

雞

做人不要太豪爽，否則有機會入不敷支。

狗

是日沖煞，人緣運下降，求愛表白勿心急。

豬

信心稍嫌不足，容易抵受不住金錢誘惑。