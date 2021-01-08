東方日報C1：朱慧敏突然報喜嫁心臟科醫生

近年幾乎絕迹公開場合的藝人朱慧敏，原來已找到如意郎君成功「封盤」！昨日突然爆出她與心臟科專科醫生陳良貴入紙申請註冊結婚，據知她因從事有關催眠治療的工作邂逅陳醫生，兩人一拍即合！準新娘相當低調，但受訪時仍難掩喜悅多謝大家祝福！

現年39歲、2004年港姐亞軍朱慧敏（Queenie）多年來情路兜轉，現時終於覓得真愛，與醫生陳良貴（Jason）入紙申請註冊，其擬結婚通知書曝光，他們同報住半山司徒拔道。42歲的Jason乃養和醫院心臟科專科醫生，亦是心臟科名譽顧問醫生及香港大學內科學系名譽臨床助理教授，來頭不小，亦曾為藝人林盛斌（Bob）做「通波仔」手術。Queenie昨日受訪時貫徹低調，只以短訊回覆：「好多謝大家嘅祝福，陳醫生同我衷心祝福大家身體健康、生活美滿、幸福快樂。好多謝大家一直以來對我嘅支持同愛護，衷心感謝大家。」

對於兩人突然「報喜」，身邊朋友不但替他們高興，更說對其婚訊絕不感意外。據他們的閨蜜透露，兩人是於2019年在共同朋友介紹下相識，拍拖1年，而他們的專業範疇更成為「撻着」的關鍵。原來Queenie「消失」幕前多時，其實是往美國攻讀臨床催眠治療課程，並成功考獲專業執照，返港後從事有關催眠治療，先後處理過超過50宗個案。至於身為首位醫生將微創換心瓣手術引入香港的Jason，不單是心臟科界的翹楚，巧合的是他做研究時發現催眠有助減輕心臟病患者用藥的劑量，故此與女方愈傾愈投契，加上共同目標都是希望身邊親友健康，一拍即合。

Bob做「媒人」

閨蜜更指Queenie曾經歷不如意的感情，飽受情傷，Jason的出現令她比以前更開心，並充滿正能量。至於男方對女友一直表現愛錫及着緊，並不時在朋友面前大讚她漂亮及心地善良，更受食齋的女友影響，常陪茹素，連個人飲食習慣也有改變，開始少肉多菜。

至於曾在社交網公開為Jason「招親」的Bob，對於其婚訊，他說：「梗係戥佢哋開心啦！衷心祝佢哋幸福快樂！」問到是否一對新人的紅娘時，他只笑說：「詳細情形，你問番佢哋啦！」而Queenie的好友王賢誌昨日接受本報訪問時笑指自己是「見證人」：「係Bob介紹，我只係見證佢哋走埋一齊。前年Queenie話跟我一齊去西藏旅行，佢話帶個朋友嚟，當時佢哋未拍拖，係有好感。之後佢哋同我一齊去加拿大睇北極光，當時知道佢哋已經一齊。我好戥Queenie開心，因為佢遇到一個更好嘅人，而佢真係比之前開心咗好多，我衷心祝福佢哋幸福快樂！」

演《愛．回家》入屋

要數Queenie演藝代表作，當然是《珠光寶氣》中三姨太一角，劇中要穿三點式兼有床戲，演出瞓身。早年參演《愛．回家》飾演「尹德如律師」更成功入屋。

感情方面，除了入行初期與梁榮忠爆緋聞，最為人知的就是與前EO2成員彭懷安（Eddie）的戀情。2015年男方在她的亡母墳前求婚成功，並於社交網宣布婚訊，惜之後二人分分合合，最終亦不歡而散。Eddie去年與圈外女友Ivy結婚，對於舊愛將做人妻，他說：「祝佢哋幸福快樂！」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：