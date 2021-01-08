「香港仔」文峰帶Nichkhun女人街探秘

來自香港的荷里活男星文峰（Byron Mann），最近自編自演有關香港愛情故事的電影，並邀得韓團2PM泰籍成員Nichkhun合作，來港拍攝期間接受東網獨家專訪，分享疫情下怎樣開工！

以香港為背景的荷里活片《Hong Kong Love Story》早前來港取景，文峰作為土生土長的香港人，擔任劇組的旅遊大使，帶Nichkhun到女人街及廟街等觀光，感受本土文化，又安排一眾演員食聖誕大餐，過了一個溫暖又豐富的佳節！

出賣自身經歷

他大讚首度合作的Nichkhun表現出色：「佢演得非常好，每個演員都令我好驚喜，佢哋嘅演出超出我同導演期望，亦影響咗之後嘅劇情發展，個劇本不斷咁改。」演而優則編的他，被問到劇本是否親身經歷？他說：「有一部分係，但有啲虛構。我唔係有意去做編劇，只係對呢個題材感興趣，搵人寫又太費時，索性自己寫，花咗半年完成。」他笑言2021年的計劃只是「生存」，又慨嘆計劃趕不上變化：「套戲聚集來自世界各地嘅演員，喺疫情下開拍，已經係奇迹。」

「激」到觀眾O嘴

至於初闖荷里活的Nichkhun認為，每套電影或劇集的製作都不容易，會將挑戰視為機會。他又透露今次不用展示歌藝，但會做更刺激及過癮的事，賣關子指觀眾會睇到目瞪口呆！他表示與文峰及女主角Dominika Kachlik合作愉快，經常討論角色及劇情，又謙稱拍戲經驗不多，沒想過做幕後工作，今次趁機跟文峰學習。問到若寫劇本會寫甚麼類型，他說：「如果畀2PM所有成員參演，冒險類型會比較適合，講大家有唔同能力。」談到擇偶條件，他說：「要有責任感同顧家，要慢慢相處再產生火花。」