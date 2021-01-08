超卓汽車頒獎巡禮：最佳歐洲豪華行政房車─Mercedes-Benz E-Class

平治（Mercedes-Benz）E-Class自1946年推出巿場以來，全球銷量超過1,400萬輛，稱得上是最暢銷的歐洲豪華行政房車，獲獎絕對實至名歸。一個車系之所以成功，與時並進、保持競爭力尤其重要，像進化至第10代的E-Class小改款便是最佳典範。

升級標配 智能先驅

以往不少曾是另購的選配清單，來到第10代E-Class小改款都變成標準配備，令新車裏裏外外變得更智能時尚。以E200 Exclusive Facelift為例，除了升級至全LED頭燈，軚環Touch Control按鈕由光學觸控改為電容式操作，還提升至雙12.3吋儀錶及輕觸屏幕，並新增主動煞車輔助（Active Brake Assist）為標準配備。值得一提是新版MBUX多媒體系統加入LINGUATRONIC聲控功能，同時提供AR擴增實境應用及具備肢體動作認知功能的MBUX Interior Assistant供選配，將最新科技融入豪華座駕之中。