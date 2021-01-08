【營事檔案】韓式泡菜豆腐生菜包　清爽烤肉

今次的食譜，為大家介紹如何在家中用簡單的方法便能製作出韓式的烤肉，當中更加入了豆腐，為單調的烤肉帶來更豐富的層次感，而且把肉和生菜夾在一起吃，口感亦更清爽。

維他命K 維持血液正常凝固

沙律生菜經常和烤肉配搭，每100克的生菜其實多於95%是水分，同時熱量亦很低。生菜除了含有膳食纖維外，亦含有β-胡蘿蔔素，具有抗氧化能力，幫助抵抗紫外線對細胞的傷害，此外，β-胡蘿蔔素可轉換成維他命A，有助保持眼睛健康，減少患上例如夜盲症等眼睛疾病的機會。同時，生菜含有維他命K，是維持血液正常凝固的重要物質。

硬豆腐 鈣質含量更高

市面上有不同款式的豆腐，在這個食譜中便用了硬豆腐，會較不容易煮爛。在硬豆腐的製作過程中，會用到較多的食用石膏粉令質地變得硬身，所以鈣質含量會更高，可以幫助維持牙齒和骨骼的健康，幫助預防骨質疏鬆。與此同時，豆腐亦含有大豆異黃酮，這種營養素是與女性賀爾蒙結構相似，對於更年期中的女性能幫助調節和紓緩更年期時所遇到的不適，而且大豆異黃酮更能增加腸度對鈣質的吸收，減少骨質的流失。

【韓式泡菜豆腐生菜包】

材料：

生菜 1棵

硬豆腐 半磚

豬肉片 50克

泡菜 2湯匙

蒜頭 2粒

薑 2片

調味料：

韓式辣醬 半湯匙

豉油 1茶匙

糖 1茶匙

做法：

1.把豆腐切粒，蒜頭和薑切片，備用。

2.落少許油，煎熟豆腐後盛起備用。

3.爆香蒜頭和薑，放入豬肉片、泡菜和調味料，加入豆腐煮至全熟。

4.用生菜包起餡料便完成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。