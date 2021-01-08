【居英生活】換牌很易？考車很難？英國駕車要知

英國BNO居留簽證，今月31日便正式開放申請，不少港人更在聖誕前，已率先透過LOTR出發英國，並在當地安頓。在英國生活，能駕車代步就最方便，幸好英國跟香港（及另外11個國家地區）有車牌互通協議，只要持有香港駕駛執照，在入境英國1年內，都可在英國合法駕駛。

超易：香港車牌「免試」換英國車牌

如想在英國買車，建議你先換取英國駕駛執照，這樣買汽車保險就便宜得多。用香港車牌「免考試」換英國車牌，手續簡單方便，只要你在英國住滿185日，便可登入DVLA（Driver and Vehicle Licensing Agency）網站登記要求把「D1申請包」寄給你，收到表格後只須填寫個人資料包括BNO證件號碼等，然後連同所須文件，包括香港駕駛執照、BRP（英國居民證）、換牌費用£43（約HK$456）支票一張，一併寄出申請，在3星期內便可獲發英國駕駛執照，但香港駕駛執照將不會發還。但因英國現正處於脫歐過渡期，現行換證政策很可能在短期內有改動，敬請留意。

DVLA 換取英國駕駛執照詳情

超難：在英國考車牌

用香港車牌換英國車牌，當然最方便，但如果你沒車牌，又要在英國駕車，就只好挑戰被譽為「地上最難」的英國駕駛執照考試了。英國跟法國、德國、及澳洲並列為全球最難考車牌的國家之一，不但考核時間長，還要內容多，水準要求更是高，故合格率長期都只維持40%左右。

英國考車筆試，相對易應付，首關為選擇題，主要考你駕駛條例及路面知識，50題中答中43題即Pass；次關考路面危機應對，考生要看14條模擬駕駛片段，當發現危機時要即時按Mouse指出，答對9條便Pass。

接着的路試，才是真正考驗，路試全程70分鐘，真正駕車佔約40分鐘。第1關先是視力測試，考生要讀出20米外車牌號碼，讀錯即「肥」。第2關是問答環節「Show me, Tell me questions」，考生要在19條題目中抽2條解答，主要考車輛結構的知識，只要熟讀資料仍不難過關。

之後就是真正駕駛，首20分鐘考生要在GPS帶路下駛至指定目的地，不過當中有1/5考生不會有GPS，要自行看路牌駕車前往。後20分鐘，考生就要按考官指示行車。到最後一關就考泊車，考生要在3種泊車位中，隨機考其中一種，當中包括S位、L位及Pull up and reverse等。

在整個過程中，駕駛錯誤會分為Dangerous Fault、Serious Fault （Major）及Driving Fault（Minor）3種，如果考試多於15個Minor，或出現任何Dangerous或Major錯誤，即不合格，壓力認真大。

英國考車牌小貼士

英國公路最出名，就是有超多迴旋處（Roundabout）和雙向車路（Dual Carriageway），考路試一定會遇到，故考車前一定要多加熟練。其次在英國開車，駕駛棍波車更由1至5波都會用到，這些也要多練習，並且盡量使用熟悉的汽車應考。最後提醒你，英國大城市人多車多，考車牌難上加難，因此不少英國人寧選擇到鄉郊地區學車考牌，大家也不妨參考。