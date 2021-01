【居英生活】換牌很易？考車很難？英國駕車要知

英國BNO居留簽證,今月31日便正式開放申請,不少港人更在聖誕前,已率先透過LOTR出發英國,並在當地安頓。在英國生活,能駕車代步就最方便,幸好英國跟香港(及另外11個國家地區)有車牌互通協議,只要持有香港駕駛執照,在入境英國1年內,都可在英國合法駕駛。

超易:香港車牌「免試」換英國車牌

如想在英國買車,建議你先換取英國駕駛執照,這樣買汽車保險就便宜得多。用香港車牌「免考試」換英國車牌,手續簡單方便,只要你在英國住滿185日,便可登入DVLA(Driver and Vehicle Licensing Agency)網站登記要求把「D1申請包」寄給你,收到表格後只須填寫個人資料包括BNO證件號碼等,然後連同所須文件,包括香港駕駛執照、BRP(英國居民證)、換牌費用£43(約HK$456)支票一張,一併寄出申請,在3星期內便可獲發英國駕駛執照,但香港駕駛執照將不會發還。但因英國現正處於脫歐過渡期,現行換證政策很可能在短期內有改動,敬請留意。

DVLA 換取英國駕駛執照詳情

超難:在英國考車牌

用香港車牌換英國車牌,當然最方便,但如果你沒車牌,又要在英國駕車,就只好挑戰被譽為「地上最難」的英國駕駛執照考試了。英國跟法國、德國、及澳洲並列為全球最難考車牌的國家之一,不但考核時間長,還要內容多,水準要求更是高,故合格率長期都只維持40%左右。

英國考車筆試,相對易應付,首關為選擇題,主要考你駕駛條例及路面知識,50題中答中43題即Pass;次關考路面危機應對,考生要看14條模擬駕駛片段,當發現危機時要即時按Mouse指出,答對9條便Pass。

接着的路試,才是真正考驗,路試全程70分鐘,真正駕車佔約40分鐘。第1關先是視力測試,考生要讀出20米外車牌號碼,讀錯即「肥」。第2關是問答環節「Show me, Tell me questions」,考生要在19條題目中抽2條解答,主要考車輛結構的知識,只要熟讀資料仍不難過關。

之後就是真正駕駛,首20分鐘考生要在GPS帶路下駛至指定目的地,不過當中有1/5考生不會有GPS,要自行看路牌駕車前往。後20分鐘,考生就要按考官指示行車。到最後一關就考泊車,考生要在3種泊車位中,隨機考其中一種,當中包括S位、L位及Pull up and reverse等。

在整個過程中,駕駛錯誤會分為Dangerous Fault、Serious Fault (Major)及Driving Fault(Minor)3種,如果考試多於15個Minor,或出現任何Dangerous或Major錯誤,即不合格,壓力認真大。

英國考車牌小貼士

英國公路最出名,就是有超多迴旋處(Roundabout)和雙向車路(Dual Carriageway),考路試一定會遇到,故考車前一定要多加熟練。其次在英國開車,駕駛棍波車更由1至5波都會用到,這些也要多練習,並且盡量使用熟悉的汽車應考。最後提醒你,英國大城市人多車多,考車牌難上加難,因此不少英國人寧選擇到鄉郊地區學車考牌,大家也不妨參考。