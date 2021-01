今年必着！PANTONE年度雙色－「亮麗黃」、「極致灰」

國際色彩權威PANTONE每年都會挑選一種顏色作為Color of the Year,但來到2021年卻公布了亮麗黃(Illumination PANTONE 13-0647 )及極致灰(Ultimate Gray PANTONE 17-5104 )齊齊入選。這是繼2016年後再次出現雙色代表。這兩個獨立色彩儘管彰顯出截然不同的個性,結合起來卻傳遞出義無反顧的彼此支持,同時也象徵着韌性、希望、正向和幸福感。既然如此,大家又何妨在這一年順應這股色彩潮流,以朝氣勃勃又夠襟睇的黃灰兩色時裝單品配襯一身造型?

黃色單品 一件起兩件止

黃色本身就確實比較難襯的顏色,特別是黃皮膚的亞洲人,如果全身由頭到腳衫褲鞋襪都黃色,唔係畀人當香蕉就杧果,你自己是但揀一樣。但既然色彩權威都於今年都挑選生動活潑又予人溫暖的亮麗黃作為大熱顏色之一,大家係咪應該拋開成見,擁抱一下如此充滿希望又讓人感到鼓舞的色彩。今個春夏,高級時裝品牌如PRADA、BALENCIAGA、MONCLER及Burton等都有不少搶眼黃色服飾單品推出,可能色彩濃度與PANTONE所選的亮麗黃略有不同,但不論亮麗黃、螢光黃或芥辣黃,記住都係一件起兩件止呢個大原則就可以減低「出事率」。想更加萬無一失的話,可揀黃色波鞋或眼鏡,穩穩陣陣趕上潮流。

和諧灰色 時裝初哥輕易駕馭

另一款被PANTONE挑選為Color of the Year的顏色極致灰比起亮麗黃就更受時裝界追捧,殿堂級數THOM BROWNE或近年人氣高企FEAR OF GOD亦同樣喜愛運用灰色去打造設計,夾在黑白之間的灰調就正是平穩堅定的色彩代表,海邊石塊、宏偉建築甚至近年跑車潮流亦不乏看到灰色。於時裝世界灰色亦比起黑白兩色更富層次,更容易凸顯服飾剪裁輪廓及選用物料質感,深一點、淺一點的灰色已經得出不同效果;即使全身採用不同深淺灰色的時裝單品配搭亦不怕突兀有損和諧的官感,時裝初哥一樣可以變配襯高手。