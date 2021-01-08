【幾句說話就得】Bob再分享吸金大法：奇怪嘅事慢慢發生

藝人林盛斌（Bob）雖然疫情下工作都大受影響，不過瓣數多多嘅佢依然「條條大路通羅馬」！繼早前佢分享「換長銀包」發達秘技後，嚟到新1年，佢再分享另一個吸金大法，都係嗰句啦，「信不信由你」！

佢提到之前分享咗每朝起身都會同自己講嘅嘢：「今日，將會係好美好嘅一日，會有好多好好嘅事發生喺我身上！」更收到唔少人Send訊息畀佢話真係有少少用！今次佢再Share另一段呢段說話，佢日日都會同自己講，甚至寫喺張紙上，然後貼喺塊掛牆板度日日望：「奇怪嘅事亦逐步逐步慢慢發生，我開始接觸到唔同範疇嘅工作機會，亦開始拓展咗唔同領域嘅生意業務。」

而呢段說話就係：「有好多好多錢，透過多個途徑，以遞增嘅方式，源源不斷咁湧向我，我覺得好開心，好感恩！」佢又提醒大家：「千祈唔好只靠單一收入去維持生活，呢個世界冇一份工作係絕對穩陣同安全，一定要運用你嘅知識、技能、人脈資源，去啟動呢個『多途徑收入來源』嘅機器！」

唔少網民都話學到嘢，而陳山聰就話：「感恩一早看到你的分享，凍都立即變暖🌈」視后胡定欣就笑言：「麻煩你喺『好多錢』之前，加我個名上去，唔該🤝」