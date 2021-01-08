靈敢侶情：月巴的奧義

身邊很多男性朋友，婚前瘦到如沒飯開，一句「我願意」就如中了不瘦降，一年脹過一年。

但原來，這個都有得解釋。

麻甩肥︰有研究指出，男人的體重在婚後增加，第一個原因在於「婚姻市場理論」——單身者為覓得伴侶，會比已婚者更有動力維持體態。這方面對已婚男性尤其困難，因為男人一般都不太着重打扮，婚後更加不用注意外表。

責任肥︰第二個原因，則來自「社會責任規範」——男人在婚後的用餐次數，會比婚前增加。婚前，男人可以是好有一餐不好又是一餐，晚上邊打機邊吃個杯麵都不會覺得對任何人有虧欠。但在結婚後，男人便得顧及太太，投入兩個人、一個整體的生活，即使沒煮飯、肚子亦不餓，兩口子也得出街吃個飯，因而，吃飯次數和吃下的食物數量都比未婚前多了。

幸福肥︰在講第三個原因之前，我先講結果——新婚而又幸福的兩口子，體重會比不幸福的增加更多，平均來說，幸福太太會在首五年增重24磅，幸福丈夫則是30磅！因為，「幸福感會減低人去維持體重的意欲」，事關他們根本不用吸引其他人。

當然，也有夫婦在婚後沒有增重，體型十年如一日，但這類夫婦多數不屬於以上的「互相依賴」型，不是說他們不幸福，而是他們將幸福演繹成互相推動、互相提點。

麻甩肥、責任肥、幸福肥之中，你身邊的他屬於哪一款？如果三款全中，都是時候互相推動一下，讓對方知道︰我愛你，也很依賴你，所以我們更加要一起健健康康，才可相依到老。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰echow03