為張敬軒拍MV！周家怡半裸激烈床戰黃德斌嗌感動

歌手張敬軒剛推出新專輯《The Brightest Darkness》，全新廣東歌曲《俏郎君》MV不惜功本以電影模式製作，找來周家怡及黃德斌擔任男女主角，拍出一段是否經歷過生死，便可終身到老的愛情。雖然軒仔未有於MV出現，但拍攝MV的2日中，他全程都在現場，親自監督每一場戲，由情感演繹、到鏡頭表達都參與其中，務求將這份令人痛惜的愛，一幕幕精準展現。

MV中主角周家怡跟黃德斌有1場激烈床戲，家怡半裸上陣，露出白滑玉背，連她都話好激：「唔係螢幕初吻，亦都唔係第1次拍床戲，不過就係第1次拍咁激烈嘅床戲，依家剪咗出嚟睇落都唔算係好激烈，其實拍攝當日都幾激烈。」他們都認為拍攝親熱戲最重要互相信任，她說：「因為大家都已經好熟，會好相信對方，可以好放心咁拍。」不過家怡卻表示有點尷尬：「啱啱開始排戲嘅時候，我真係忍唔到笑，真係太熟啦，佢都忍唔到笑，嗰個位就會有少少尷尬，都幾得意。」不過尷尬同時，家怡表示其實這幕親熱戲令她十分感動：「嗰種感動係嚟自當1對情侶嘅關係中間有啲隔幕嘅時候，可能就係得嗰1個moment個女仔先可以真係好感受到大家連繫嘅嗰份愛，拍緊嘅時候有呢一種感覺。我記得拍緊當日，導演睇playback時都有講雖然係1場親熱戲，但有種悲哀感覺，我拍緊同睇playback嘅時候都有1種咁樣嘅感覺。」問到難忘場面，德斌表示：「睇到呢個MV有咁大budget去製作已經好難忘，又火又反車，依家香港都冇乜MV有咁大製作、咁多資源去拍，睇得出係好有心嘅作品。」

首次跟軒仔合作，家怡大讚軒仔是貼心暖男：「雖然佢冇喺MV演出，但拍攝嗰2日其實佢都喺度，開咗好多次會，佢對個角色嘅心路歷程都好了解，畀到啲好有用嘅advice，甚至乎令到成件事更豐富。至於照顧團隊方面，佢更加係無微不至，對所有人都好take care，take care我哋飲食、驚我哋冷親，所以好開心同佢合作，亦都好開心認識到佢。」