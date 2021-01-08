14歲女隔空遺傳張學友！張家輝最驚聽到呢句嘢

影帝張家輝出席AIA微電影《現在·規劃未來-A Man and A Plan》首映，透露受疫情影響已停工1年，但有做大量運動裝備自己，閒時亦有寫劇本及約不同導演見面傾談合作計劃。問到可有多陪家人？他說：「有多陪媽咪，佢有啲病痛，家人就焗住相處，好多人都因為咁離婚，但我同老婆就恩愛過以前。」

談到其14歲女兒，家輝直言是危險期，問到女兒可有拍拖？他笑說：「應該未啩，唔好講啦！佢有反叛，但就算做唔啱我都要原諒佢，因為自己細個時比佢做得更唔啱啦！我哋相處似朋友，佢蝦媽咪多啲，不過佢仲未知自己想點！（想入行？）最驚呢句，佢有我兩公婆啲血液！（表演欲？）唱歌幾好，遺傳到『阿哥』張學友，演戲未睇到，因為太着迹我睇得出，所以都係由佢自然發展！（阿女講過想入行？）又冇，我暫時撳住佢先。」談到他逆市賣樓賺大錢，家輝笑說：「我蝕嗰啲冇講啫！」

對於早前暴瘦，他解釋因經常看電腦令雙眼無神，再加上的確消瘦又穿鬆身衫，才令大家有錯覺似患絕症！他揚言非常健康，弗到不得了，更指農曆年後將出發北京進行隔離，完成後則投入拍攝電影。