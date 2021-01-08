本日日本：期間限定！與Sanrio角色摘士多啤梨

Sanrio Puroland一向是Sanrio粉絲們的朝聖地，如果你喜歡Hello Kitty、My Melody、Cinnamoroll、梳乎蛋等角色的話，到此一遊必定唔捨得走。加上全室內設計，天氣再凍也可以盡情玩樂！樂園由即日起至3月9日期間，將舉辦以採士多啤梨為主題的特別活動Sweets Puro，除了有超可愛的士多啤梨產品登場外，也有期間限定的餐點，例如以士多啤梨國王與7位天使作主題的杯子蛋糕、士多啤梨可麗餅，還有附送杯套的早餐組合。此外亦設有以採摘士多啤梨為主題的限定拍照景點，影出來的效果就像和卡通人物一起採士多啤梨。於CHARACTER FOOD COURT亦有以Sweets Puro為主題的裝飾，要把握機會影個夠！另外，參觀期間可以透過智能手機以「STYLY」APP讀取條碼，體驗虛擬採摘士多啤梨，於場內共有6個採集點，在各點摘下不同角色的士多啤梨就可獲得印章，收集齊所有印章可獲得原創角色徽章（隨機一款）。不可錯過的還有以士多啤梨及甜點為主題，配上樂曲製作成的燈光Show「Puro Sweets Party」，以及穿上士多啤梨主題服飾的卡通人物見面會（需預約及另付費用），節目多姿多采。

Sanrio Puroland 「Sweets Puro」活動

日期：即日至3月9日

地址：東京都多摩市落合1-31

營業時間：每天各有不同，請參考官網