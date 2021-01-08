跑鞋機能大進化　緩震、舒適度全面升級

Nike向來都相當積極運用創新科技為現有設計尋求突破，特別是對於追求功能性的運動鞋款開發設計更一直不遺餘力。今季品牌全新推出的React Infinity Run 2及ZoomX Invincible Run兩款跑鞋，通過鞋款緩震系統的革新設計，從而為跑者帶來更穩定的着用腳感，幫助減少因跑步帶來的受傷情況。當中React Infinity Run 2採用全新Nike Flyknit技術打造，增強足尖、鞋帶孔及後踭位置的支撐性及透氣性，鞋面亦增加Nike Flywire材質提升精準的支撐性，在不增加鞋身重量及體積情況之下，讓腳感舒適度全面升級。

專為跑者作日常長距離訓練打造的ZoomX Invincible Run，其搭載的緩震系統設計理念則借鑑了React Infinity Run跑鞋，於中底位置採用回彈力更顯著的ZoomX泡棉，增強緩震效果及舒適性，出色的能量回饋可以進一步提升跑步經濟性（Running Economy），中底Rocker Geometry（鞋頭及鞋尾翹起）的幾何結構設計及前掌網格增寬處理，可以塑造更穩定及流暢的跑步體驗，成為跑者進行長距離訓練的理想跑鞋選擇。